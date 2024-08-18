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Белоруссия к 2025 году определит целесообразность строительства второй АЭС

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Целесообразность строительства в Белоруссии второй АЭС определят к 2025 году, сообщил заместитель премьер-министра республики Виктор Каранкевич в воскресенье в интервью гостелеканалу "Беларусь 1".

"Сейчас анализируются данные и по объемам потребления, а также готовятся соответствующие материалы в части анализа всех аспектов возможного сооружения новой станции или третьего энергоблока: это социальные, экономические, финансовые, технологические, экологические", - сказал Каранкевич.

"Есть соответствующая дорожная карта, где определены сроки подготовки таких обосновывающих материалов, в том числе и технико-экономического обоснования. Эту работу мы продолжаем во взаимодействии с многими органами госуправления. Завершение подготовки таких документов - в 2025 году", - пояснил он.

Белоруссия Виктор Каранкевич АЭС
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