Поиск

Лукашенко обсудил с Путиным строительство второй АЭС в Белоруссии

Лукашенко обсудил с Путиным строительство второй АЭС в Белоруссии
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Белорусская сторона обратилась к руководству России с просьбой построить вторую АЭС, вопрос обсуждался накануне с президентом России Владимиром Путиным, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая в Совете Федерации.

"По второй станции мы вчера обсуждали, если будет потребность в Беларуси в атомной энергии, вообще в электричестве, мы будем строить. Если нет - зачем строить? Правильный подход", - сказал Лукашенко.

По его словам, в Белоруссии растет потребление электроэнергии, в том числе за счет строительства жилья, отопление которого обеспечивается электричеством. "Потребление выросло, мы сейчас чувствуем, что нам надо будет больше электроэнергии. В связи с развитием промышленности, спросом населения, на электроэнергию (спрос - ИФ) будет всегда, поэтому мы попросили россиян, если есть возможность, построить вторую электростанцию (атомную - ИФ)", - заявил белорусский президент.

По его словам, при этом белорусская сторона готова самостоятельно выполнить строительные работы. "Мы ее (здание АЭС - ИФ) построим сами, кроме реактора", - добавил он.

Александр Лукашенко Белоруссия Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

На саммите ЕС 20-21 марта будут обсуждать конкурентоспособность союза и Украину

Bloomberg отметил "бесшумное" усиление санкций США против России

Bloomberg отметил "бесшумное" усиление санкций США против России

Bloomberg сообщил о ранней стадии переговоров США о сотрудничестве с "Газпромом"

Что случилось этой ночью: пятница, 14 марта

Уолл-стрит закрылась в минусе на заявлениях Трампа о пошлинах

Уолл-стрит закрылась в минусе на заявлениях Трампа о пошлинах

Уолтц заявил об осторожном оптимизме по регулированию украинского конфликта

Самолет American Airlines загорелся в американском Денвере

Трамп не продлил лицензию на расчеты за российские энергоресурсы

Трамп не продлил лицензию на расчеты за российские энергоресурсы

Ереван не стремится к международному признанию геноцида армян в Османской Турции

Виноделы Европы в шоке от угрозы Трампа ввести пошлины в 200% на ввоз их продукции

Виноделы Европы в шоке от угрозы Трампа ввести пошлины в 200% на ввоз их продукции
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6011 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне51 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе365 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ33 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2201 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии168 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости375 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });