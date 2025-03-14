Лукашенко обсудил с Путиным строительство второй АЭС в Белоруссии

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Белорусская сторона обратилась к руководству России с просьбой построить вторую АЭС, вопрос обсуждался накануне с президентом России Владимиром Путиным, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая в Совете Федерации.

"По второй станции мы вчера обсуждали, если будет потребность в Беларуси в атомной энергии, вообще в электричестве, мы будем строить. Если нет - зачем строить? Правильный подход", - сказал Лукашенко.

По его словам, в Белоруссии растет потребление электроэнергии, в том числе за счет строительства жилья, отопление которого обеспечивается электричеством. "Потребление выросло, мы сейчас чувствуем, что нам надо будет больше электроэнергии. В связи с развитием промышленности, спросом населения, на электроэнергию (спрос - ИФ) будет всегда, поэтому мы попросили россиян, если есть возможность, построить вторую электростанцию (атомную - ИФ)", - заявил белорусский президент.

По его словам, при этом белорусская сторона готова самостоятельно выполнить строительные работы. "Мы ее (здание АЭС - ИФ) построим сами, кроме реактора", - добавил он.