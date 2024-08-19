Аббас запросил у Израиля разрешение посетить Газу

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Палестинская национальная администрация (ПНА) направила Израиль запрос на согласования визита в сектор Газа главы ПНА Махмуда Аббаса, сообщает израильское издание Walla! со ссылкой на источники.

По их данным, министр по гражданским делам Палестины Хусейн аш-Шейх 18 августа отправил письмо с запросом главе Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби. ПНА запрашивает разрешение Аббасу попасть в сектор Газа со стороны Израиля, а не через КПП Рафах на границе с Египтом. Решать этот вопрос будет премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Издание предполагает, что Абба рассчитывает на отказ, чтобы затем использовать его для критики Иерусалима.

О намерении посетить сектор Газа Аббас заявил на прошлой неделе в парламенте Турции. Он отметил, что сделает это, даже если это будет стоить ему жизни.