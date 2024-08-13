Аббас на встрече с Путиным назвал неприемлемой экспатриацию палестинцев

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Палестинские власти не смирятся с экспатриацией своего населения из Сектора Газа, Западного берега реки Иордан и Иерусалима, заявил лидер Палестины Махмуд Аббас на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Мы продолжаем нашу борьбу, терпеливо переносим все лишения, рассчитываем на гуманитарную поддержку всех палестинцев и прекращение политики экспатриации. Мы не примем экспатриацию палестинцев из Сектора Газа, Западного берега, из Иерусалима, как это происходило неоднократно ранее", - сказал Аббас.

По его словам, с минувшего октября по настоящее время погибли более 40 тысяч палестинцев, еще 80 тысяч были ранены, а 15 тысяч человек пропали без вести.

Палестинский лидер также назвал Россию самым верным другом и выразил надежду на дальнейшую поддержку Москвы.