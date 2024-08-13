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Аббас призвал мировое сообщество к мирной конференции по палестинскому вопросу

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Глава Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд Аббас на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным призвал международное сообщество провести международную мирную конференцию по палестинскому вопросу, сообщает агентство WAFA.

"Аббас подчеркнул: необходимо, чтобы международное сообщество (...) провело международную мирную конференцию с целью дать палестинцам надежду на то, что мир серьезно настроен на возможность добиться реализации принципа "двух государств для двух народов", - отмечает WAFA.

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Лидер палестинцев также высказал желание, чтобы страны мира побудили Израиль уважать международное право и выполнять предписания Международного суда ООН.

Аббас вновь заявил о важности немедленного прекращения огня в секторе Газа и полного вывода израильских войск из анклава. Он заявил о необходимости положить конец нападениям поселенцев на палестинцев на Западном берегу реки Иордан и нарушениям в отношении мусульманских и христианских святынь в Иерусалиме.

Помимо этого, глава ПНА подчеркнул важность укрепления двусторонних отношений с Россией и поблагодарил Москву за поддержку.

Аббас и Путин провели переговоры ранее во вторник в Москве.

Махмуд Аббас ПНА Палестина
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