Поиск

Байден поставил себе в заслугу укрепление НАТО и ситуацию на Украине

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден, выступая на съезде Демократической партии в Чикаго, коснулся внешнеполитических аспектов и поставил в заслугу своей администрации укрепление НАТО, сопротивление Украины и усилия по прекращению огня в секторе Газа.

По его словам, когда он пришел к власти, отношения с союзниками были крайне напряженными, а блок НАТО находился на грани развала. Ему удалось преодолеть разногласия, а НАТО не только укрепилось, но и расширилось за счет присоединения Финляндии и Швеции.

Байден отметил, что "Украина до сих пор свободна".

При этом он обвинил бывшего президента и кандидата на пост главы государства республиканца Дональда Трампа в преклонении перед Россией.

"Ни один главнокомандующий никогда не должен склоняться перед диктатором так, как Трамп склоняется перед Путиным, я никогда этого не делал", - сказал Байден и добавил: "Я обещаю вам, что Камала Харрис (кандидат в президенты от демократов - ИФ) никогда этого не сделает, никогда не склонится".

Президент заявил, что он и его сотрудники прилагают максимум усилий для прекращения войны в секторе Газа и освобождению заложников. Он отметил, что протесты против политики Израиля и в поддержку Палестины, которые проходят в Чикаго во время съезда, оправданы большим количеством жертв.

"Протестующие на улицах правы, - сказал он. - С обеих сторон погибло много невинных людей".

Джо Байден Камала Харрис США Украина НАТО Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Brent подешевела до $77,05 за баррель

Что случилось этой ночью: вторник, 20 августа

Клинтон заявила, что Харрис сможет защитить США от "внешних и внутренних врагов"

Клинтон заявила, что Харрис сможет защитить США от "внешних и внутренних врагов"
Обострение палестино-израильского конфликта

Египет настаивает на полном выводе израильских сил из Филадельфийского коридора

Обострение палестино-израильского конфликта

ХАМАС отверг призыв Блинкена принять предложенную США сделку по Газе

Госдеп США одобрил продажу Сеулу 36 вертолетов Apache

Госдеп США одобрил продажу Сеулу 36 вертолетов Apache

Разведка США обвинила Иран в хакерской атаке на президентскую кампанию Трампа

Британский бизнесмен Майк Линч пропал после крушения яхты у берегов Сицилии

Британский бизнесмен Майк Линч пропал после крушения яхты у берегов Сицилии

Что произошло за день: понедельник, 19 августа

Пекин предупредил ЕС о последствиях введения пошлин на китайские электромобили

Пекин предупредил ЕС о последствиях введения пошлин на китайские электромобили
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });