Байден поставил себе в заслугу укрепление НАТО и ситуацию на Украине

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден, выступая на съезде Демократической партии в Чикаго, коснулся внешнеполитических аспектов и поставил в заслугу своей администрации укрепление НАТО, сопротивление Украины и усилия по прекращению огня в секторе Газа.

По его словам, когда он пришел к власти, отношения с союзниками были крайне напряженными, а блок НАТО находился на грани развала. Ему удалось преодолеть разногласия, а НАТО не только укрепилось, но и расширилось за счет присоединения Финляндии и Швеции.

Байден отметил, что "Украина до сих пор свободна".

При этом он обвинил бывшего президента и кандидата на пост главы государства республиканца Дональда Трампа в преклонении перед Россией.

"Ни один главнокомандующий никогда не должен склоняться перед диктатором так, как Трамп склоняется перед Путиным, я никогда этого не делал", - сказал Байден и добавил: "Я обещаю вам, что Камала Харрис (кандидат в президенты от демократов - ИФ) никогда этого не сделает, никогда не склонится".

Президент заявил, что он и его сотрудники прилагают максимум усилий для прекращения войны в секторе Газа и освобождению заложников. Он отметил, что протесты против политики Израиля и в поддержку Палестины, которые проходят в Чикаго во время съезда, оправданы большим количеством жертв.

"Протестующие на улицах правы, - сказал он. - С обеих сторон погибло много невинных людей".