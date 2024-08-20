В офисе Борреля не связывают события в Курской области со статусом Украины как кандидата в ЕС

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Вторжение украинских военных в Курскую область не повлияет на статус Украины как кандидата на вступление в ЕС, заявил на брифинге Петер Стано, пресс-секретарь главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

"Украина вправе защищаться, и это не имеет никакого отношения к процессу вступления в Европейский союз", - сказал он.

По его словам, речь идет о процессе отношений между Евросоюзом и Украиной.