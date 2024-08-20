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Президент Египта предупредил о риске выхода войны в Газе за пределы анклава

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном во вторник выразил опасения по поводу возможного распространения конфликта в секторе Газа на весь ближневосточный регион, сообщает газета "Аш-Шарк аль-Аусат".

"Ас-Сиси предупредил о возможности распространения войны в Газе на регион таким образом, который трудно себе представить", - отмечает издание.

Египетский лидер вновь призвал к прекращению огня и признанию международным сообществом суверенитета и независимости палестинского государства.

В миреБлинкен назвал переговоры в Дохе, вероятно, последним шансом закончить войнуЧитать подробнее

На прошлой неделе в Дохе при посредничестве Катара, Египта и США прошел очередной раунд переговоров по прекращению огня и освобождению удерживаемых в Газе заложников. На них присутствовала израильская делегация. Представители ХАМАС заявили, что не будут участвовать в переговорах, но готовы получить обновленную информацию о предложениях Израиля.

Президент США Джо Байден, комментируя переговоры, заявил, что стороны как никогда близки к достижению соглашения.

Как ранее сообщил Блинкен, израильский премьер Биньямин Нетаньяху "подтвердил, что Израиль принимает предложение", которое США представили на переговорах в Дохе.

Госсекретарь США призвал ХАМАС вслед за Израилем согласиться на американские предложения.

Египет Абдель Фаттах ас-Сиси сектор Газа
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