Уходящий глава разведки ЦАХАЛ признал неспособность предотвратить атаку 7 октября

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Уходящий с поста командующего управлением разведки генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) генерал-майор Аарон Халива признал ответственность за то, что Израиль не смог предотвратить нападение группировки ХАМАС 7 октября 2023 года, сообщает в среду издание The Times of Israel.

"Ответственность за провал управления разведки генштаба ЦАХАЛ полностью лежит на мне", - сказал Халива.

"Ответственность - это не просто слова, это действия. Так я был воспитан, поэтому принял решение уйти в отставку", - пояснил генерал-майор в ходе выступления.

Он также призвал учредить специальную следственную комиссию, которая установит "все аспекты, которые привели к войне, чтобы все, что случилось с нами, не повторилось вновь".

С таким заявлением Халива выступил в среду в рамках своей последней речи на посту главы разведки генштаба израильской армии. О своем решении уйти в отставку он объявил еще в апреле этого года.

Новым главой израильской военной разведки станет генерал-майор Шломи Биндер. Выступая в среду, он заявил, что Израиль "будет учиться на ошибках и меняться в лучшую сторону". Он также подчеркнул необходимость "приложить все усилия для возвращения из плена в секторе Газа 109 израильских заложников".

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС.