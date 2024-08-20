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КСИР заявил, что не будет торопиться с ударом по Израилю

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - В иранском Корпусе стражей Исламской революции (КСИР) заявили, что не считают нужным торопиться с ударом по Израилю в ответ на убийство председателя политбюро ХАМАС Исмаила Хании, сообщает во вторник агентство Mehr.

"Время – на нашей стороне. Ответный удар по преступному сионистскому режиму может последовать и позднее", - заявил представитель КСИР Али Мохаммад Наини.

Он не исключил, что ответные действия Ирана будут отличаться от предпринятых им ранее операциях против Израиля. Также представитель КСИР подчеркнул важность того, чтобы израильское руководство не могло догадаться, как именно иранские военные ответят на гибель Хании.

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась после убийства в конце июля председателя политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране и одного из командиров "Хезболлы" Фуада Шукра в Бейруте. Иран и "Хезболла" пообещали отомстить за их гибель. Израильская сторона не подтвердила, но и не опровергла, что именно она организовала убийство Хании.

Иран КСИР Израиль
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