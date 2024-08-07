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Израиль сообщил США, что это он ликвидировал главу политбюро ХАМАС

В Белом доме были возмущены действиями Израиля

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Израиль сразу же проинформировал США о том, что стоит за ликвидацией главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, сообщает Washington Post.

"Хотя Израиль отказался комментировать убийство Хании, он сразу же после этого проинформировал официальных лиц США о том, что несет за это ответственность", - сообщает издание.

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По словам собеседников издания, чиновники администрации президента США Джо Байдена с удивлением и возмущением отреагировали на убийство Хании 31 июля, которое они расценили как неудачу в их многомесячных усилиях по обеспечению прекращения огня в секторе Газа.

Официальные лица США также возмущены тем, что Израиль неоднократно наносил удары по "Хезболле" и иранским командирам, предварительно не поставив в известность Вашингтон, пишет газета.

Аналитики отмечают, что Хания жил в Катаре и выезжал за границу, поэтому возникает вопрос, почему премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выбрал для ликвидации лидера ХАМАС момент, когда он находился в Тегеране.

"Если вашей целью было завершить сделку, то почему вы сделали это с Хания сейчас и таким образом, чтобы вынудить иранцев ответить?" - цитирует издание экс-посла США в Израиле Денниса Росса.

Анонимный израильский чиновник, которого цитирует The Washington Post, подтверждает, что телефонный разговор между Нетаньяху и Байденом на прошлой неделе был "напряженным".

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась после убийства на прошлой неделе главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране и старшего советника лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы - Фуада Шукра в Бейруте. Иран и "Хезболла" пообещали отомстить за их гибель.

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