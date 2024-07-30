Израиль нанес удар по Бейруту, целью был один из командиров "Хезболлы"

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала столицу Ливана Бейрут, нанеся удар по командиру движения "Хезболла", который, по информации израильских военных, причастен к обстрелу в минувшую субботу поселка Мадждаль-Шамс на контролируемых Израилем Голанских высотах.

"ЦАХАЛ нанес удар в Бейруте, направленный на командира, ответственного за убийство детей в Мадждаль-Шамсе и убийство большого числа других израильтян", - говорится в сообщении израильской армии в телеграм-канале.

В свою очередь глава израильского Минобороны Йоав Галант заявил, что "Хезболла" ранее в своих действиях "пересекла красную линию".

По данным ряда СМИ, целью удара был Фуад Шукр, старший советник лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы, человек, которого в ЦАХАЛ считают ответственным за программу высокоточных ракет.

Ранее издание The National со ссылкой на источники сообщало: США довели до сведения властей Ливана, что Израиль обязательно предпримет силовую акцию в ответ на удар по поселку Маджаль-Шамс.

27 июля ракета разорвалась на футбольном поле в населенном пункте Мадждаль-Шамс на контролируемых Израилем Голанских высотах. Удар привел к гибели 12 детей.

Израиль обвинил в обстреле "Хезболлу" и пообещал предпринять ответные действия.

В свою очередь, как "Хезболла", так и представители высшего руководства Ливана отвергли причастность Бейрута к этому инциденту. В частности, в СМИ появлялись данные о том, что на футбольном поле этого поселка разорвалась ракета системы противоракетной обороны Израиля.