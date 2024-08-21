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В каютах затонувшей у Сицилии яхты нашли двух погибших

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Итальянские спасатели нашли в каютах затонувшей у Сицилии люксовой яхты Bayesian тела двух погибших, их извлекли и доставили на берег, сообщают европейские СМИ.

Чтобы их найти, водолазам пришлось проделать отверстие в корпусе яхты и пробраться внутрь. Извлекать тела мешали перекрывающие путь предметы и обломки.

После крушения судна утром в понедельник шесть человек считались пропавшими без вести, в том числе "британский Билл Гейтс", бизнесмен Майк Линч и его 18-летняя дочь, а также председатель совета директоров Morgan Stanley Bank International Джонатан Блумер и его жена.

Капитан судна был найден погибшим еще в понедельник. 15 человек спасли живыми.

Всего на борту 56-метровой яхты было 10 членов экипажа и 12 пассажиров. Bayesian пошла ко дну рано утром в бурю близ Портичелло, перед у нее ветром переломило мачту.

Morgan Stanley Портичелло Сицилия Майк Линч Джонатан Блумер Италия Великобритания
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