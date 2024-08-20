Израильские переговорщики критикуют позицию Нетаньяху по Газе

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Израильские официальные лица, вовлеченные в переговоры с ХАМАС по Газе, считают, что высказывания премьер-министра Биньямина Нетаньяху о Филадельфийском коридоре и коридоре "Нецарим" саботируют переговорный процесс, сообщают во вторник израильские СМИ.

"Заявление Нетаньяху может подорвать переговоры... Премьер-министр знает, что у нас сейчас крайне деликатный период, во время которого мы работаем над решением проблем Филадельфийского коридора и коридора "Нецарим" перед следующей встречей", - сказал телеканалу "Кан" источник, знакомый с позицией израильских переговорщиков.

По словам источника из переговорной команды, Нетаньяху, знающий о работе переговорщиков по этому вопросу, выступил с заявлениями, противоположными тому, что ранее обговаривалось Израилем с посредниками.

Ранее во вторник премьер-министр заявил, что израильские военные "не покинут Филадельфийский коридор и коридор "Нецарим", несмотря на оказываемое на нас давление". "Это стратегические объекты как с военной, так и политической точки зрения", - сказал он.

Филадельфийский коридор - граница между сектором Газа и Египтом. "Нецарим" разделяет сектор Газа на северную и южную зоны. Эти территории израильские военнослужащие взяли под контроль во время продолжающейся военной операции против палестинских военизированных группировок в Газе.

На прошлой неделе в Дохе при посредничестве Катара, Египта и США прошел очередной раунд переговоров по прекращению огня и освобождению удерживаемых в Газе заложников. На них присутствовала израильская делегация. Представители ХАМАС заявили, что не будут участвовать в переговорах, но готовы позже получить обновленную информацию о предложениях Израиля.