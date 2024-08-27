В Пекине отметили незаинтересованность военно-промышленных комплексов в мире на Украине

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Спецпредставитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй заявил на пресс-конференции, что необходимо, чтобы все страны мира способствовали созданию условий для мирного урегулирования украинского кризиса. Помехой урегулированию он назвал незаинтересованность в этом отдельных оборонных предприятий.

После визитов в Бразилию, ЮАР и Индонезию, совершенных в рамках "челночной дипломатии" по украинском кризису, он сказал, что Китай "призывает как можно больше стран содействовать созданию условий для прямого диалога и переговоров между обеими сторонами (конфликта - ИФ)".

Ли Хуэй также обратил внимание, что одной из причин, которая препятствует скорейшему завершению конфликта, является то, что в этом не заинтересованы "определенные военно-промышленные комплексы".

Он также отметил, что "все стороны (Китай, Бразилия, ЮАР, Индонезия - ИФ) обеспокоены тем, что Запад продолжает смягчать условия для того, чтобы Украина могла наносить удары по российской территории с применением поставляемого ей вспомогательного оружия", добавив, что "недавние события на поле боя подтвердили подобные опасения".