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Швейцария присоединилась к ряду антироссийских санкций ЕС в рамках 14-го пакета

Швейцария присоединилась к ряду антироссийских санкций ЕС в рамках 14-го пакета
Фото: Sean Gallup/Getty Images

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Власти Швейцарии присоединились к части санкций в отношении России, которые Евросоюз ввел в рамках 14-го пакета санкций в июне этого года, говорится в заявлении швейцарского правительства.

"Во время заседания 21 августа Федеральный совет решил присоединиться к ряду мер 14-го пакета санкций ЕС, направленных против России", - говорится в заявлении.

В частности, речь идет об уточнениях по запретам, касающимся российских алмазов. "Это приводит к единообразию в этом вопросе на международном уровне", - отметили в правительстве Швейцарии.

Кроме того, швейцарские власти продлили срок действия некоторых исключений из-под санкций, позволяющих швейцарским компаниям свернуть деятельность в России.

В правительстве Швейцарии напомнили, что 9 июля вслед за ЕС добавили 69 физлиц и 47 юрлиц в санкционные списки по России.

24 июня власти ЕС приняли 14-й пакет санкций в отношении РФ, в рамках которого они ввели ограничения в отношении 116 физических и юридических лиц, а также запрет на новые инвестиции и передачу технологий для завершения российских проектов по СПГ и на перегрузку в портах союза российского СПГ для поставок в третьи страны.

Швейцария ЕС Евросоюз
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