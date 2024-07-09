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Швейцария ввела санкции против 155 физлиц и компаний из РФ

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Швейцария включила в санкционные списки по России 69 физических лиц и 86 структур, в том числе бизнесменов, судей, военных, а также компании, связанные с оборонным и торговым секторами, сообщает швейцарское Минэкономики.

"Новые санкции в основном направлены против бизнесменов, представителей вооруженных сил и судебных органов, лиц, (...) и сотрудников ФСБ", - говорится в пресс-релизе ведомства.

Отмечается, что под санкции также попали компании, работающие, в частности, в российском оборонном секторе, а также компании из финансовой и торговой сфер.

Кроме того, Швейцария вводит ограничения на деятельность ряда российских СМИ, включая "Известия" и "Российскую газету".

Уточняется, что санкции вступают в силу во вторник в 18:00 по местному времени (19:00 по Москве).

Согласно документу, Швейцария в общей сложности включила в санкционные списки по России 2,2 тыс. человек и компаний.

Швейцария
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