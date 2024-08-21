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Левые угрожают Макрону импичментом, если он не одобрит их кандидата в премьеры

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Коалиция левых партий "Новый народный фронт" в среду предупредила, что будет добиваться отстранения от власти президента Франции Эммануэля Макрона, если он не одобрит кандидатуру Люси Касте на пост премьер-министра.

"Если Эммануэль Макрон не назначит премьер-министром Люси Касте, кандидата от коалиции, получившей больше всего голосов на выборах, то мы с "Новым народным фронтом" выступим за импичмент", - заявила лидер парламентской фракции партии "Непокоренная Франция" Матильда Пано.

Она напомнила о 68-й статье конституции, согласно которой парламент имеет право отстранить от власти президента, если тот не выполняет свои ключевые обязанности.

По словам Пано, президент не назначает нового премьера уже более месяца с момента отставки правительства Габриэля Атталя.

Согласно опросу, опубликованному в среду на сайте Harris Interactive, кандидат от "Нового народного фронта" Люси Касте не пользуется популярностью среди французов: она занимает 21 место в рейтинге одобрения потенциальных кандидатов на пост премьер-министра страны. Около 40% опрошенных "вообще не смогли высказаться, потому что мало о ней знают", пишет газета "Фигаро".

Встречи Макрона с лидерами партий по вопросу назначения премьер-министра, как сообщалось, начнутся 23 августа.

На внеочередных парламентских выборах 7 июля пропрезидентская коалиция "Вместе" проиграла блоку левых партий "Новый народный фронт", в который, в частности, входит "Непокоренная Франция". Ни одна политическая сила не набрала абсолютного парламентского большинства.

Поэтому левым в случае попытки отстранения от власти Макрона для успеха потребуется поддержка других политических сил.

Эммануэль Макрон Франция Матильда Пано Новый народный фронт Люси Касте
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