Поиск

Макрон принял отставку правительства Атталя

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон принял во вторник отставку премьер-министра Габриэля Атталя и его правительства, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.

Президентская канцелярия также объявила, что Атталь вместе с членами его правительства будет пока обеспечивать выполнение текущих дел до назначения нового кабинета министров.

Макрон 9 июня объявил о роспуске нижней палаты парламента - Национального собрания - и назначил досрочные законодательные выборы из-за поражения на выборах в Европейский парламент президентской социал-либеральной партии "Возрождение", ощутимо проигравшей националистическому "Национальному объединению".

На внеочередных парламентских выборах 7 июля пропрезидентская коалиция проиграла блоку левых партий "Новый народный фронт". Ни одна политическая сила не набрала абсолютного парламентского большинства, однако левые могут претендовать на формирование правительства.

Эммануэль Макрон Габриэль Атталь Франция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Комитет партии хочет утвердить Байдена кандидатом на пост президента уже в июле

Комитет партии хочет утвердить Байдена кандидатом на пост президента уже в июле

Пассажиропоток в аэропортах Грузии за I полугодие вырос до исторического максимума

Председателем Европейского парламента избрана мальтийка Роберта Метсола

Brent подешевела до $84,59 за баррель

Что случилось этой ночью: 16 июля, вторник

Маск намерен ежемесячно выделять $45 млн комитету в поддержку Трампа

Маск намерен ежемесячно выделять $45 млн комитету в поддержку Трампа
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });