Макрон принял отставку правительства Атталя

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон принял во вторник отставку премьер-министра Габриэля Атталя и его правительства, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.

Президентская канцелярия также объявила, что Атталь вместе с членами его правительства будет пока обеспечивать выполнение текущих дел до назначения нового кабинета министров.

Макрон 9 июня объявил о роспуске нижней палаты парламента - Национального собрания - и назначил досрочные законодательные выборы из-за поражения на выборах в Европейский парламент президентской социал-либеральной партии "Возрождение", ощутимо проигравшей националистическому "Национальному объединению".

На внеочередных парламентских выборах 7 июля пропрезидентская коалиция проиграла блоку левых партий "Новый народный фронт". Ни одна политическая сила не набрала абсолютного парламентского большинства, однако левые могут претендовать на формирование правительства.