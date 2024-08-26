Поиск
ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 19:40

Макрон исключил формирование правительства во главе с левым "Новым народным фронтом"

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон после консультаций с руководством политических партий и парламентских фракций заявил, что не видит возможности формирования будущего правительства, возглавляемого левой коалицией "Новый народный фронт". Об этом пишет Le Figaro.

В миреВыборы в Национальное собрание: 30 дней, которые потрясли ФранциюЧитать подробнее

Он объяснил свою позицию необходимостью сохранения "институциональной стабильности" и назначил на вторник второй раунд консультаций с лидерами партий и видными политическими деятелями.

Ввиду межпартийных противоречий, касающихся кандидатуры премьер-министра и состава нового правительства, глава государства призвал руководство политических партий проявить "дух ответственности".

Исключая участие в правительстве крайне левой "Непокоренной Франции", Макрон призвал остальных участников левого союза - социалистов, экологистов и коммунистов - "сотрудничать с другими политическими силами".

"Моя ответственность заключается в том, чтобы страна не была ни заблокирована, ни ослаблена. Политические партии, образующие правительство, не должны забывать об исключительных обстоятельствах избрания своих депутатов во втором туре законодательных выборов. Это голосование их обязывает", - заявил президент.

В миреЛевые угрожают Макрону импичментом, если он не одобрит их кандидата в премьерыЛевые угрожают Макрону импичментом, если он не одобрит их кандидата в премьерыЧитать подробнее

В то же время в письме, адресованном депутатам пропрезидентской фракции в Национальном собрании, ее руководитель и сдающий полномочия премьер Габриэль Атталь заявил, что вотум недоверия левому правительству с программой под влиянием "Непокоренной Франции" неизбежен.

Из-за поражения на выборах в Европарламент 9 июня президентской социал-либеральной партии "Возрождение", ощутимо проигравшей националистическому "Национальному объединению", Макрон объявил в тот же день о роспуске нижней палаты парламента - Национального собрания - и назначил досрочные законодательные выборы.

После второго тура 7 июля "Новый народный фронт", представляющий коалицию левых партий, получил большинство мест в Национальном собрании.

Успеху левых способствовала тактика, предпринятая президентским политическим лагерем, чтобы не допустить большинства "Национального объединения". Пропрезидентская коалиция "Вместе" в случаях третьего результата ее кандидатов в избирательных округах по итогам первого тура отказывалась от их участия во втором туре в пользу второго претендента - представителя союза левых, подрывая шансы лидировавших кандидатов от "Национального объединения".

Габриэль Атталь Европарламент Национальное собрание Эммануэль Макрон Новый народный фронт Франция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЕС осудил новый закон талибов о дополнительных ограничениях для женщин

ЕС осудил новый закон талибов о дополнительных ограничениях для женщин

В Таиланде жертвами наводнений и оползней стали 22 человека

Задержание Павла Дурова во Франции

Прокуратура Парижа назвала возможные сроки задержания Дурова

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Задержание Павла Дурова во Франции

Макрон заявил, что дело Дурова не является политическим

Банки Грузии объяснили прекращение переводов из РФ по "Золотой короне" техпроблемами

Uber оштрафован в Нидерландах на 290 млн евро за передачу данных в США

Uber оштрафован в Нидерландах на 290 млн евро за передачу данных в США
Задержание Павла Дурова во Франции

Дуров может 4 дня находиться под стражей во Франции без предъявления обвинений

Дуров может 4 дня находиться под стражей во Франции без предъявления обвинений

Минобороны РФ заявило об ударе по энергообъектам, обеспечивавшим ВПК Украины

IBM прекращает научные исследования в Китае и уволит более 1 тыс. сотрудников

IBM прекращает научные исследования в Китае и уволит более 1 тыс. сотрудников
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });