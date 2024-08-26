Макрон исключил формирование правительства во главе с левым "Новым народным фронтом"

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон после консультаций с руководством политических партий и парламентских фракций заявил, что не видит возможности формирования будущего правительства, возглавляемого левой коалицией "Новый народный фронт". Об этом пишет Le Figaro.

Он объяснил свою позицию необходимостью сохранения "институциональной стабильности" и назначил на вторник второй раунд консультаций с лидерами партий и видными политическими деятелями.

Ввиду межпартийных противоречий, касающихся кандидатуры премьер-министра и состава нового правительства, глава государства призвал руководство политических партий проявить "дух ответственности".

Исключая участие в правительстве крайне левой "Непокоренной Франции", Макрон призвал остальных участников левого союза - социалистов, экологистов и коммунистов - "сотрудничать с другими политическими силами".

"Моя ответственность заключается в том, чтобы страна не была ни заблокирована, ни ослаблена. Политические партии, образующие правительство, не должны забывать об исключительных обстоятельствах избрания своих депутатов во втором туре законодательных выборов. Это голосование их обязывает", - заявил президент.

В то же время в письме, адресованном депутатам пропрезидентской фракции в Национальном собрании, ее руководитель и сдающий полномочия премьер Габриэль Атталь заявил, что вотум недоверия левому правительству с программой под влиянием "Непокоренной Франции" неизбежен.

Из-за поражения на выборах в Европарламент 9 июня президентской социал-либеральной партии "Возрождение", ощутимо проигравшей националистическому "Национальному объединению", Макрон объявил в тот же день о роспуске нижней палаты парламента - Национального собрания - и назначил досрочные законодательные выборы.

После второго тура 7 июля "Новый народный фронт", представляющий коалицию левых партий, получил большинство мест в Национальном собрании.

Успеху левых способствовала тактика, предпринятая президентским политическим лагерем, чтобы не допустить большинства "Национального объединения". Пропрезидентская коалиция "Вместе" в случаях третьего результата ее кандидатов в избирательных округах по итогам первого тура отказывалась от их участия во втором туре в пользу второго претендента - представителя союза левых, подрывая шансы лидировавших кандидатов от "Национального объединения".