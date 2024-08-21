Поиск

Глава МАГАТЭ намерен на следующей неделе посетить Курскую АЭС

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что планирует на следующей неделе посетить Курскую АЭС, так как считает реальным риск кризисных ситуаций на объекте, сообщает в среду Financial Times.

"Гросси сказал, что посетит Курскую АЭС на следующей неделе, чтобы поговорить с управляющими АЭС и собрать данные о том, велся ли обстрел станции. Также он намерен изучить вопрос о внешнем электроснабжении АЭС и путей доступа на нее", - пишет газета, взявшая у главы МАГАТЭ интервью.

Гросси отметил, что "очень серьезно" относится к тому, что АЭС может получить повреждения в случае обстрелов.

"Поскольку ведутся боевые действия, я очень обеспокоен", - сказал он.

Глава МАГАТЭ подтвердил, что его ранее пригласила посетить АЭС российская сторона.

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов написал в своем телеграм-канале в среду, что визит Гросси, скорее всего, состоится в начале следующей недели.

18 августа Ульянов сообщил, что Москва ожидает скорого визита гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Курскую АЭС.

Ранее об ухудшении обстановки на Курской АЭС и Запорожской АЭС из-за участившихся обстрелов сообщила пресс-служба "Росатома". 17 августа генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев и Гросси провели телефонный разговор.

В МИД РФ призвали международные организации незамедлительно выступить с осуждением готовящихся Киевом провокационных акций на ядерных объектах России.

"Призываем международные организации, в особенности ООН и МАГАТЭ, незамедлительно выступить с осуждением готовящихся киевским режимом провокационных акций и не допустить нарушения ядерной и физической ядерной безопасности Курской АЭС, результатом которого может стать масштабная техногенная катастрофа в Европе", - говорится в комментарии официального представителя российского МИД Марии Захаровой на сайте ведомства.

Рафаэль Гросси Росатом МАГАТЭ Курская АЭС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Руководители ФРС готовы начать снижение ставки в сентябре

Канцлер Германии пообещал не прекращать финансовую поддержку Украины

Обострение палестино-израильского конфликта

В Египте усомнились в реальности скорой сделки по Газе

В Египте усомнились в реальности скорой сделки по Газе

У Сицилии из затонувшей яхты извлекли тело бизнесмена Линча

У Сицилии из затонувшей яхты извлекли тело бизнесмена Линча

Ford изменил планы по электровнедорожникам и понесет расходы до $1,9 млрд

Ford изменил планы по электровнедорожникам и понесет расходы до $1,9 млрд

Швейцария присоединилась к ряду антироссийских санкций ЕС в рамках 14-го пакета

Швейцария присоединилась к ряду антироссийских санкций ЕС в рамках 14-го пакета

Microsoft со 2 сентября ограничит доступ к облачным подпискам для российских юрлиц

Британский антимонопольный регулятор прекратил расследования в отношении Google и Apple

Британский антимонопольный регулятор прекратил расследования в отношении Google и Apple

Оператор Гонконгской биржи увеличил чистую прибыль во II кв. на 9%

Оператор Гонконгской биржи увеличил чистую прибыль во II кв. на 9%
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });