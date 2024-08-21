Глава МАГАТЭ намерен на следующей неделе посетить Курскую АЭС

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что планирует на следующей неделе посетить Курскую АЭС, так как считает реальным риск кризисных ситуаций на объекте, сообщает в среду Financial Times.

"Гросси сказал, что посетит Курскую АЭС на следующей неделе, чтобы поговорить с управляющими АЭС и собрать данные о том, велся ли обстрел станции. Также он намерен изучить вопрос о внешнем электроснабжении АЭС и путей доступа на нее", - пишет газета, взявшая у главы МАГАТЭ интервью.

Гросси отметил, что "очень серьезно" относится к тому, что АЭС может получить повреждения в случае обстрелов.

"Поскольку ведутся боевые действия, я очень обеспокоен", - сказал он.

Глава МАГАТЭ подтвердил, что его ранее пригласила посетить АЭС российская сторона.

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов написал в своем телеграм-канале в среду, что визит Гросси, скорее всего, состоится в начале следующей недели.

18 августа Ульянов сообщил, что Москва ожидает скорого визита гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Курскую АЭС.

Ранее об ухудшении обстановки на Курской АЭС и Запорожской АЭС из-за участившихся обстрелов сообщила пресс-служба "Росатома". 17 августа генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев и Гросси провели телефонный разговор.

В МИД РФ призвали международные организации незамедлительно выступить с осуждением готовящихся Киевом провокационных акций на ядерных объектах России.

"Призываем международные организации, в особенности ООН и МАГАТЭ, незамедлительно выступить с осуждением готовящихся киевским режимом провокационных акций и не допустить нарушения ядерной и физической ядерной безопасности Курской АЭС, результатом которого может стать масштабная техногенная катастрофа в Европе", - говорится в комментарии официального представителя российского МИД Марии Захаровой на сайте ведомства.