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В МАГАТЭ сообщили о готовности Гросси посетить Курскую АЭС

В МАГАТЭ сообщили о готовности Гросси посетить Курскую АЭС
Курская АЭС
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Москва ожидает скорого визита главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Курскую АЭС, агентство подтвердило его готовность прибыть на атомную станцию, сообщил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси без промедления отреагировал на российское приглашение посетить Курскую АЭС, безопасность которой оказывается под угрозой в результате безрассудных и провокационных действий украинской стороны. В последней информационной сводке Агентства подтверждена готовность Р. Гросси нанести визит на Курскую АЭС для оценки ситуации", - сообщил Ульянов в своем телеграм-канале.

"Думается, что с учетом тревожных обстоятельств это может произойти довольно скоро", - добавил дипломат.

Ранее об ухудшении обстановки на Курской АЭС и Запорожской АЭС из-за участившихся обстрелов сообщила пресс-служба "Росатома". В субботу генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачёв и Гросси провели телефонный разговор.

В МИД РФ призывают международные организации незамедлительно выступить с осуждением готовящихся Киевом провокационных акций на ядерных объектах России.

"По поступающей информации, киевский режим приступил к подготовке нападения на Курскую атомную электростанцию. Призываем международные организации, в особенности ООН и МАГАТЭ, незамедлительно выступить с осуждением готовящихся киевским режимом провокационных акций и не допустить нарушения ядерной и физической ядерной безопасности Курской АЭС, результатом которого может стать масштабная техногенная катастрофа в Европе", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на сайте МИД РФ.

Михаил Ульянов Рафаэль Гросси МАГАТЭ Курская АЭС
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