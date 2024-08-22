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Глава МАГАТЭ планирует после поездки на Курскую АЭС посетить Киев

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси рассчитывает в ближайшие дни посетить Курскую АЭС, а затем отправиться на Украину, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, поездка на Курскую АЭС планируется в ближайшие дни, а в Киеве Гросси рассчитывает встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским", - говорится в сообщении агентства.

В интервью Bloomberg TV Гросси отметил, что у таких АЭС, как Курская, нет защитных куполов, поэтому "реактор может быть довольно уязвим".

"Если добавить к этому тот факт, что АЭС (...) находится в пределах досягаемости артиллерии, то, конечно, это вызывает огромную обеспокоенность у меня и МАГАТЭ", - подчеркнул он.

По его словам, если у МАГАТЭ будут "неоспоримые неопровержимые доказательства, указывающие на то, кто является источником "(ударов по АЭС - ИФ), агентство об этом объявит.

"Кто бы ни стоял за этим, это должно быть прекращено. АЭС не должна становиться военной целью", - подчеркнул глава МАГАТЭ.

Накануне Гросси заявил, что планирует на следующей неделе посетить Курскую АЭС, так как считает реальным риск кризисных ситуаций на объекте.

Ранее об ухудшении обстановки на Курской АЭС и Запорожской АЭС из-за участившихся обстрелов сообщила пресс-служба "Росатома". 17 августа генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев и Гросси провели телефонный разговор. 22 августа постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что провел консультации с главой МАГАТЭ в преддверии его визита на Курскую АЭС.

Алексей Лихачев МАГАТЭ Рафаэль Гросси Владимир Зеленский Курская АЭС Курская область Украина
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