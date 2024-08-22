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Нетаньяху не поменял мнения о важности контроля над пограничной с Египтом зоной Газы

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не изменил позицию, согласно которой израильские военные должны удерживать контроль над Филадельфийским коридором - границей между сектором Газа и Египтом, сообщает The Times of Israel со ссылкой на источник в офисе премьера.

Собеседник издания опроверг данные газеты The Washington Post, будто накануне в разговоре с президентом США Джо Байденом Нетаньяху согласился пойти на некоторые уступки по этому вопросу.

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Накануне Associated Press со ссылкой на источники передавало, что в Египте сомневаются в возможности заключения сделки по перемирию в секторе Газа и освобождению израильских заложников, так как некоторые пункты недавнего предложения США являются неприемлемыми для палестинской стороны. В частности, в обсуждаемых новых идеях США не говорится о том, что Израиль выведет войска из Филадельфийского коридора и коридора "Нецарим". Иерусалим предлагает только уменьшить число военнослужащих в Филадельфийском коридоре.

"Это неприемлемо для нас и, конечно же, для ХАМАС", - отметил собеседник агентства.

В минувший вторник Нетаньяху заявил, что израильские военные "не покинут Филадельфийский коридор и коридор "Нецарим", несмотря на оказываемое на нас давление. Это - стратегические объекты, как с военной, так и политической точки зрения".

Биньямин Нетаньяху Израиль Филадельфийский коридор Египет
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