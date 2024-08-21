В Египте усомнились в реальности скорой сделки по Газе

Вынужденные переселенцы из сектора Газа Фото: Ashraf Amra/Anadolu via Getty Images

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - В Египте сомневаются в возможности заключения сделки по перемирию в секторе Газа и освобождению израильских заложников, так как некоторые пункты недавнего предложения США являются неприемлемыми для палестинской стороны, сообщили источники агентству AP.

"Американцы предлагают обещания, а не гарантии. ХАМАС на это не согласится: нынешние предложения на практике предусматривают, что ХАМАС отпустит заложников в обмен на шестинедельную паузу в боях без гарантии согласованного постоянного прекращения огня", - сказал египетский источник, знакомый с ходом переговоров.

Он рассказал, что новое американское предложение, которое обсуждалось в последние дни, включает в себя реализацию первой фазы предложенной США ранее в этом году сделки, однако не гарантирует выполнение ее второй и третьей фаз.

В конце мая президент США Джо Байден призвал Израиль и ХАМАС принять предложение по перемирию, состоящее из трех фаз. Первая фаза включает в себя перемирие на шесть недель и освобождение части заложников. В ходе второй фазы Израиль полностью выводит все силы из Газы, палестинские группировки освобождают оставшихся заложников, а прекращение огня становится бессрочным. Третья фаза предусматривает начало реализации плана по восстановлению Газы при поддержке мирового сообщества.

Египетский источник сообщил, что в предложении США не говорится о том, что Израиль выведет войска из Филадельфийского коридора и коридора "Нецарим". Израиль предлагает только уменьшить число военнослужащих в Филадельфийском коридоре. "Это неприемлемо для нас и, конечно же, для ХАМАС", - отметил собеседник агентства.

По словам другого чиновника из Египта, знакомого с ходом переговоров, заключение сделки является маловероятным, так как Израиль отказывается пообещать полный вывод военных из Газы во время второй фазы. В частности, в Израиле не намерены уходить из "Нецарима" и Филадельфийского коридора.

Он заявил, что Каир предупредил Вашингтон о том, что не откроет КПП Рафах на границе Египта и сектора Газа, пока Израиль не выведет военных из Филадельфийского коридора.

Посредники - представители США, Египта и Катара, должны будут встретиться 22 и 23 августа Каире, чтобы продолжить обсуждение предложения, а позже передать его ХАМАС.

20 августа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские военные "не покинут Филадельфийский коридор и коридор "Нецарим", несмотря на оказываемое на нас давление". По его словам, "это - стратегические объекты, как с военной, так и политической точки зрения".

Филадельфийский коридор - граница между сектором Газа и Египтом. "Нецарим" разделяет сектор Газа на северную и южную зоны. Эти территории израильские военнослужащие взяли под контроль во время продолжающейся военной операции против палестинских военизированных группировок в Газе.