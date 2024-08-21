Посредники по Газе решили поставить переговоры на паузу

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Делегации из Египта, Катара и США, выступающие в качестве посредников на переговорах по урегулированию конфликта в секторе Газа, решили взять паузу в переговорном процессе, сообщает в среду агентство ЭФЭ со ссылкой на источники.

По данным одного из собеседников агентства, переговоры приостановили "на неопределенный срок, даты возобновления нет".

Кроме того, ЭФЭ отмечает, что из Каира, где проходили переговоры, уже уехали члены делегаций от США, Катара и Израиля. Палестинское движение ХАМАС со своей стороны в последние дни вообще не принимало участие в консультациях.

Ранее на этой неделе Ближний Восток посетил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он стремился добиться того, чтобы Израиль и палестинцы согласились на американский вариант урегулирования в Газе. Тем не менее, прорыва на переговорах не состоялось.