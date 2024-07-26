Будапешт считает шантажом решение Киева прекратить транзит нефти из РФ в Венгрию

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Киев шантажирует Венгрию и Словакию прекращением транзита нефти из России из-за их позиции по кризису на Украине, заявил в пятницу руководитель канцелярии венгерского премьера Гергели Гуляш.

"Украина шантажирует эти две страны, которые выступают за мир и прекращение огня", - приводят западные СМИ слова Гуляша с пресс-конференции.

"Если не решить ситуацию, будет нехватка топлива", - добавил он.

По словам Гуляша, решение необходимо найти к сентябрю.

Ранее на этой неделе глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Будапешт заблокирует предоставление Украине помощи из Европейского фонда мира до решения вопроса с поставками нефти.

"Я дал понять, что до тех пор, пока этот вопрос не будет решен Украиной, всем следует забыть о выплате 6,5 млрд евро в качестве компенсации за поставки оружия из Европейского фонда мира. Потому что как будет выглядеть выплата 6,5 млрд евро поддержки в то время, как Украина угрожает безопасности нашего энергоснабжения?" - сказал Сийярто венгерскому телеканалу ATV.

Он также сообщил, что Венгрия и Словакия совместно обратились в Европейскую комиссию с просьбой начать процесс консультаций. Если же вопрос не решат, его могут передать в арбитражный суд, что может повлиять на соглашения между ЕС и Украиной.

Венгрия и Словакия на прошлой неделе прекратили получать трубопроводную нефть от "ЛУКОЙЛа" в связи с запретом на транзит, введенным Украиной. Киев в прошлом месяце ужесточил санкции против "ЛУКОЙЛа", фактически запретив транзит нефти, которая поступает в Центральную Европу через украинский участок по нефтепроводу "Дружба". Компания является крупным поставщиком сырья как в Венгрию (обеспечивает около трети импорта в страну), так и в Словакию (40-45%).