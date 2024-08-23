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Трамп прервал интервью телеканалу по соображениям безопасности

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп был вынужден прервать интервью телеканалу NewsNation по требованию своей службы безопасности, сообщает The Hill.

"Трамп внезапно прервал эксклюзивное интервью NewsNation в четверг, когда его служба безопасности предупредила (...), что продолжение интервью будет небезопасно", - говорится в сообщении.

Газета приводит слова Трампа: "Могу я вам кое-что сказать? Мы в опасности, стоя здесь и разговаривая". "Так что давайте прервем разговор, (моя охрана - ИФ) не хочет, чтобы я здесь стоял. Они также не хотят, чтобы и Вы здесь стояли", - добавил он

Инцидент произошел на следующий день после того, как правоохранительные органы штата Аризона объявили о розыске мужчины, который в социальных сетях якобы угрожал убить 45-го американского президента. Позднее предполагаемый злоумышленник был задержан.

Тем не менее Трамп успел сказать журналисту, что для него было бы честью, если бы его предвыборную кампанию поддержал племянник 35-го президента США Джона Кеннеди, независимый кандидат на пост главы государства Роберт Кеннеди-младший.

"Я очень уважаю его, и я думаю, что он очень уважает меня, - сказал кандидат от республиканцев. - У нас были хорошие отношения в течение длительного периода времени. Если он поддержит меня, это будет для меня честью".

Накануне портал Axios сообщил, что Кеннеди, скорее всего, откажется от борьбы за президентский пост и может официально объявить об этом в пятницу в Аризоне. В среду предвыборный штаб Кеннеди сообщил, что в пятницу он выступит с обращением к нации из Финикса (штат Аризона) "о нынешнем историческом моменте и своем пути вперед".

Axios считает это важным, поскольку "если Кеннеди выйдет из предвыборной гонки, многие ожидают, что он поддержит Трампа, который также проводит мероприятие в Финиксе в пятницу". Портал напомнил, что напарница Кеннеди по предвыборной гонке Николь Шанахан заявила во вторник, что избирательная кампания рассматривает возможность объединения усилий с кандидатом-республиканцем.

США Дональд Трамп NewsNatio интервью
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