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Кеннеди-младший может объявить о выходе из президентской гонки и объединить усилия с Трампом

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Племянник 35-го президента США Джона Кеннеди, независимый кандидат на пост главы государства Роберт Кеннеди-младший, скорее всего, откажется от дальнейшей предвыборной борьбы и может официально объявить о своем решении в пятницу в Аризоне, сообщает портал Axios.

В среду предвыборный штаб Кеннеди сообщил, что в пятницу он выступит с обращением к нации из Финикса "о нынешнем историческом моменте и своем пути вперед".

Axios считает это важным, поскольку "если Кеннеди выйдет из предвыборной гонки, многие ожидают, что он поддержит (кандидата от Республиканской партии - ИФ) бывшего президента Дональда Трампа, который также проводит мероприятие в Финиксе (штат Аризона) в пятницу".

Портал пишет, что напарница Кеннеди по предвыборной гонке Николь Шанахан заявила во вторник, что избирательная кампания рассматривает возможность объединения усилий с 45-м американским президентом.

Трамп во вторник завил CNN, что может в случае победы предоставить Кеннеди должность в своей администрации, если тот откажется от участия в выборах и поддержит кандидата от республиканцев.

Трамп США Аризона Джон Кеннеди Роберт Кеннеди-младший
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