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Трамп раскритиковал выступление Харрис на съезде Демпартии

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Бывший президент США Дональд Трамп в соцсети Тruth Social раскритиковал выступление вице-президента Камалы Харрис на национальном съезде Демократической партии, отметив, что она пропустила ряд важных для Америки моментов.

"Никаких конкретных программ. Одни слова, никаких действий, - написал он. - Она не упомянула Китай, она не упомянула гидроразрыв пласта, она не упомянула энергетику, она не упомянула, по сути, Россию и Украину, она не упомянула важные темы дня, которые разрушают нашу страну".

По его словам, Харрис ничего не сказала про борьбу с бедностью, в то время как "в США 60 миллионов человек живут в бедности".

Харрис заявила на съезде, что, будучи президентом "не будет подлизываться к таким тиранам и диктаторам, как Ким Чен Ын, которые болеют за Трампа".

Трамп парировал: "У товарища Камалы Харрис не будет будущего, потому что она втянет нас в ядерную третью мировую войну! Тираны всего мира никогда не будут уважать ее!".

На съезде Харрис подвергла критике программу Трампа - своего оппонента на ноябрьских выборах от республиканцев, заявив: "Мы знаем, как будет выглядеть второй президентский срок Трампа. Все это изложено в "Проекте 2025".

"Во многих отношениях Дональд Трамп - несерьезный человек. Но последствия возвращения Дональда Трампа в Белый дом чрезвычайно серьезны (...). Подумайте, какой властью он будет обладать, особенно после того, как Верховный суд Соединенных Штатов постановил, что он будет защищен от уголовного преследования", - подчеркнула она.

Дональд Трамп Китай США Демократическая партия Украина Камала Харрис
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