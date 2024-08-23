Путин подтвердил готовность РФ содействовать Еревану и Баку в выработке мирного договора

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщила пресс-служба Кремля.

"Продолжено обсуждение вопросов нормализации армяно-азербайджанских отношений, в том числе с учетом переговоров Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в ходе государственного визита в Баку. Подтверждена готовность российской стороны и далее оказывать Армении и Азербайджану содействие в выработке мирного договора, продвижении процесса делимитации и демаркации границы, а также в разблокировании транспортно-логистических связей", - отмечается в сообщении.

При обмене мнениями по двусторонней повестке дня особо отмечена позитивная динамика торгово-экономического взаимодействия, отмечает пресс-служба.

Условлено о продолжении контактов, отмечается в сообщении.