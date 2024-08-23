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Талибы законодательно запретили мужчинам галстуки, а женщинам - смотреть на мужчин

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Движение "Талибан" (признано в России террористическим и запрещено), которое контролирует власть в Афганистане, ратифицировал закон из 35 статей о нормах приличия, соответствующих исламской традиции, сообщает EFE.

В частности, законодательно утверждена необходимость ношения хиджаба, скрывающего женское лицо. Также этими нормативными актами осуждается публичное звучание женского голоса как нарушение скромности.

Указ, обязывающий женщин носить хиджаб, талибы издали в апреле 2022 года. Впоследствии на основе указа талибы разработали положения, которые вошли в ратифицированный закон.

Так, закон предписывает женщинам закрывать лицо и тело, чтобы "не вызывать соблазна", избегать публичных выступлений, в том числе пения, публичной декламации или каких-либо выступлений с микрофоном, а также громких разговоров в общественных местах.

Также, женщинам запрещено смотреть на мужчин, с которыми они не связаны кровными или брачными узами.

Закон запрещает таксистам и водителям общественного транспорта перевозить взрослых женщин без сопровождения родственников-мужчин.

Мужчинам же закон запрещает ношение галстуков и вводит ограничения на длину бороды.

В законе есть положения, по которым СМИ обязаны распространять информацию только в соответствии с законами шариата. Также, талибы запретили СМИ "унижать или оскорблять мусульман" и публиковать "изображения живых существ".

За нарушение положений закона Министерство по пропаганде добродетели и предотвращению пороков может применять предупреждения, штрафы или задержание граждан.

Афганистан Талибан
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