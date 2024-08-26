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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 19:40

ЕС осудил новый закон талибов о дополнительных ограничениях для женщин

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Евросоюз потрясен недавно принятым опубликованным в Афганистане законом о "пропаганде добродетели и предотвращении порока", говорится в заявлении от имени ЕС главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

"Это последнее решение является еще одним серьезным ударом, подрывающим права афганских женщин и девочек, с чем мы не можем примириться. Мы призываем "Талибан" (контролирующее Афганистан движение, в России признано террористическим и запрещено) положить конец этим систематическим и системным злоупотреблениям в отношении афганских женщин и девочек, которые могут быть приравнены к гендерному преследованию, что является преступлением против человечности в соответствии с Римским статутом Международного уголовного суда, государством-участником которого является Афганистан", - заявил Боррель.

Закон, как заявляют в ЕС, "подтверждает и расширяет жесткие ограничения на жизнь афганцев, введенные "Талибаном", включая навязанные формы одежды, в частности, предписывающие женщинам закрывать свои тела и лица в общественных местах", а также "устанавливает, что голоса женщин не должны быть услышаны в общественных местах, что фактически лишает афганских женщин их основного права на свободу выражения".

В заявлении отмечается, что это решение афганских властей "еще больше расширяет полномочия так называемого министерства по пропаганде добродетели и предотвращению порока за пределы консультативной роли, поскольку теперь ему дается четкий мандат" на обеспечение соблюдения закона.

В Евросоюзе видят в утвержденном талибами документе "еще одно самовозведенное препятствие" для нормализации отношений и признания международным сообществом, к которому публично стремится "Талибан".

В конце минувшей недели сообщалось, что "Талибан" ратифицировал ряд законов, касающихся соблюдения норм приличия, соответствующих принятой в стране исламской традиции. В частности, законодательно утверждена необходимость ношения хиджаба, скрывающего женское лицо. Также этими нормативными актами осуждается публичное звучание женского голоса как нарушение скромности.

Евросоюз Талибан Афганистан Жозеп Боррель
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