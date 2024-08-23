Кеннеди-младший объяснил, почему решил поддержать Трампа

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший заявил, что одна из причин его готовности помочь на предстоящих выборах кандидату от республиканцев Дональду Трампу - его намерение работать над прекращением украинского конфликта.

"Я делаю это, чтобы защитить свободу слова, спасти детей в нашей стране, а также из-за войны на Украине", - сказал он в ходе обращения к сторонникам.

В частности, он напомнил, что Трамп неоднократно выражал готовность в случае победы на выборах начать переговоры по решению украинского кризиса. По словам Кеннеди-младшего, кандидат от демократов Камала Харрис, наоборот, не собирается работать над прекращением конфликтов в мире.

Кеннеди-младший в очередной раз заявил, что считает Украину "инструментом геополитической борьбы, начатой американскими неоконсерваторами". При этом он не считает хорошим решение России начать военную операцию на Украине, но осознаёт, что на этот шаг Москву спровоцировали.

По словам Кеннеди-младшего, боевые действия привели к большим человеческим жертвам, разрушили украинскую промышленность. "А саботаж "Северных потоков" уничтожил промышленную базу Европы", - добавил он.

Говоря о других причинах, по которым он согласен помочь Трампу, Кеннеди-младший объяснил, что Демократическая партия США, по его мнению, жестко контролирует СМИ в США, и это - угроза для свободы слова. Наконец, политик сообщил, что его стране следует радикально изменить подход к решению проблем, с которыми сталкиваются американские дети.

Ранее в пятницу Кеннеди-младший заявил, что на предстоящих выборах поддержит кандидата от республиканцев Дональда Трампа.

"Я буду оказывать поддержку Трампу", - сказал он в ходе обращения к избирателям.

При этом Кеннеди-младший пояснил, что это не означает прекращение его предвыборной кампании. Он заявил, что его сторонники смогут проголосовать за него в тех штатах, где Трампу в любом случае не удастся набрать большинство голосов.