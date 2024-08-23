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Кеннеди-младший объявил, что отказывается от президентских амбиций и поддержит Трампа

Кеннеди-младший объявил, что отказывается от президентских амбиций и поддержит Трампа
Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший
Фото: AP/TASS

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший заявил, что на предстоящих выборах поддержит кандидата от республиканцев Дональда Трампа.

"Я буду оказывать поддержку Трампу", - сказал он в ходе обращения к избирателям.

При этом Кеннеди-младший пояснил, что это не означает прекращение его предвыборной кампании. Он заявил, что его сторонники смогут проголосовать за него в тех штатах, где Трампу в любом случае не удастся набрать большинство голосов.

При этом Кеннеди-младший отметил, что в 10 штатах, в которых шансы на победу есть как у Трампа, так и у его соперника Камалы Харрис, он снимет свою кандидатуру, чтобы не отбирать голоса у кандидата от Республиканской партии.

На протяжении недели американские СМИ писали, что Кеннеди может объявить о выходе из гонки в ближайшее время.

Трамп во вторник завил CNN, что может в случае победы предоставить Кеннеди должность в своей администрации, если тот откажется от участия в выборах и поддержит республиканцев.

Кеннеди-младший в апреле 2023 года выдвинул свою кандидатуру на участие в президентских праймериз от Демократической партии. Однако позднее он заявил, что будет баллотироваться как независимый кандидат.

Американские СМИ в последние месяцы отмечали, что Кеннеди в случае участия в выборах не имел бы серьезных шансов на победу. В то же время, он в ряде штатов мог отнять существенное количество голосов у других кандидатом, и, таким образом, оказать влияние на итоги выборов.

70-летний Роберт Кеннеди-младший является юристом по вопросам экологии и активистом, выступающим против вакцинации. Он - сын бывшего сенатора от Нью-Йорка, генерального прокурора США Роберта Кеннеди и племянник 35-го президента Джона Кеннеди.

США Республиканская партия Роберт Кеннеди-младший Дональд Трамп
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