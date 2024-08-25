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Подозреваемый в нападении на посетителей фестиваля в Германии сдался полиции

Подозреваемый в нападении на посетителей фестиваля в Германии сдался полиции
Фото: Christoph Reichwein/picture alliance via Getty Images

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Власти Германии объявили, что 26-летний мужчина сам сдался полиции, заявив, что он осуществил нападение на городской фестиваль в Золингене, в результате которого погибли три человека.

Как сообщает Associated Press, в настоящее время причастность мужчины к атаке проверяется.

Предполагаемый злоумышленник - гражданин Сирии, который приехал в Германию как беженец.

Накануне "Исламское государство" (организация запрещена в РФ) взяло на себя ответственность за атаку. На своем сайте экстремисты заявили, что целью нападения были христиане, а совершено оно было, чтобы "отомстить за мусульман Палестине и везде". AP отмечает, что независимые источники не подтверждают заявление ИГ.

Ранее сообщалось, что по подозрению в причастности к произошедшему был задержан 15-летний подросток. Предположительно, он знал о готовящемся нападении, но не сообщил об этом.

В результате атаки в Золингене были убиты мужчины 67 и 56 лет и женщина 56 лет. Вооруженный мужчина целенаправленно пытался ударить своих жертв ножом в горло.

Нападение произошло на фоне новых споров о проблемах миграции в преддверии выборов в Саксонии и Тюрингии, где ожидается успех таких партий как "Альтернатива для Германии".

Канцлер Олаф Шольц ранее обещал начать депортировать преступников из числа выходцев из Афганистана и Сирии. Он заявил это после того, как афганский мигрант убил полицейского и ранил четырех человек.

Германия Золинген Сирия Исламское государство
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