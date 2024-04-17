Основатель Telegram сообщил, почему отказался вести бизнес в США

Фото: Алексей Зотов/ТАСС

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Основатель Telegram Павел Дуров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону рассказал, что одной из причин, почему он не ведет бизнес на территории США, является повышенное внимание и попытки контроля над компанией со стороны американских спецслужб.

Он заявил: "С момента прибытия в США мы стали привлекать повышенное внимание во стороны ФБР, других агентств по безопасности".

В качестве примера он рассказал, что в один из его приездов в США была предпринята попытка вербовки сопровождавшего его инженера, работающего на Telegram, о чем сотрудник сам сообщил.

При этом, по словам Дурова, вербовщиков интересовала информация о "библиотеках с открытым кодом", клиентская база компании, а также инструменты, которые обеспечили бы им несанкционированный доступ в Telegram.

Дуров ответил утвердительно на вопрос Карлсона, что этот вербовочный подход был предпринят с целью "шпионажа за пользователями Telegram".

При этом Дуров отметил, что у его инженера не было никакой причины придумывать эту историю. Более того, он убедился в "давлении, которое оказывается на него в США, на собственном опыте".

Он заявил, что "каждый раз по прибытии в США в аэропорту мне задают вопросы сотрудники ФБР", а один раз сотрудники ФБР явились в дом, который он арендовал, во время завтрака.

При этом ФБР пытаются получить детали, касающиеся работы компании, "которые, по моему пониманию, позволили бы лучше ее контролировать".

"И я понял, что мы привлекаем здесь слишком много внимания, это не лучшие условия бля ведения бизнеса", - сообщил Дуров.