Боррель на этой неделе обсудит с главами МИД стран ЕС военные запросы Киева

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил в соцсети, что планирует позднее на этой неделе обсудить с министрами иностранных дел стран Евросоюза оборонные потребности Украины.

"Украине сейчас нужны средства противовоздушной обороны. Я обсужу этот вопрос с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и министрами иностранных дел ЕС на неформальной встрече в четверг (29 июля)", - написал он.

Он добавил, что, по его мнению, "снятие в соответствии с международным правом ограничений на использование сил и средств против российских военных, участвующих в боевых действиях в отношении Украины, укрепит самооборону Украины, обеспечит безопасность людей".

В отличие от официальных заседаний Совета ЕС, неформальные встречи не предусматривают ни жесткой повестки дня, ни официального заключительного документа. Подобные совещания носят название Гимних (Gymnich) по одноименному немецкому замку, где впервые в 1974 году состоялась такая встреча под председательством Германии.