Моди и Байден обсудили ситуацию на Украине

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил, что обсудил по телефону с президентом США Джо Байденом обстановку на Украине и другие региональные и глобальные вопросы.

"Поговорил сегодня по телефону с Джо Байденом. Мы провели обстоятельный обмен мнениями по разным региональным и глобальным проблемам, включая ситуацию на Украине. Я вновь заявил, что Индия полностью поддерживает скорейшее восстановление мира и стабильности", - написал Моди в соцсети.

Помимо этого, лидеры обсудили события в Бангладеш, где сменилась власть, подчеркнули важность восстановления там порядка, обеспечения безопасности меньшинств, особенно индуистов.

На прошлой неделе Моди в ходе визита на Украину заявил, что Москва и Киев должны вести переговоры между собой с целью найти способ решения конфликта. По его словам, Дели готов играть "активную роль в любых усилиях, направленных на достижение мира".