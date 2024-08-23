Поиск

Нарендра Моди считает, что для выхода из украинского кризиса необходим диалог

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр Индии Нарендра Моди подтвердил в Киеве позицию своей страны в отношении необходимости вести диалог для урегулирования украинского кризиса, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на главу индийского МИД Субраманьяма Джайшанкара.

"Моди повторил позицию Индии о необходимости диалога и дипломатии для решения конфликта между Россией и Украиной", - сказал министр.

По его словам, Моди и президент Украины Владимир Зеленский также "в некоторой степени" обсудили проведение мирного саммита по урегулированию на Украине. Премьер вновь заявил о "готовности Индии всеми возможными способами внести свой вклад" в урегулирование украинского кризиса.

Моди прибыл в Киев 23 августа.

Днем ранее он заявил, что решить проблему Украины силовыми методами невозможно. Моди также сообщил об обеспокоенности в связи с ситуацией на Украине и добавил, что Индия поддержит инициативы, которые бы положили конец кризису.

Индия Владимир Зеленский Киев МИД Нарендра Моди Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Двое россиян пропали без вести после схода оползня на Пхукете

С затонувшей у Сицилии яхты подняли тела всех погибших

С затонувшей у Сицилии яхты подняли тела всех погибших

Премьер Грузии заявил, что парламент страны может стать однопартийным

Что случилось этой ночью: пятница, 23 августа

Трамп прервал интервью телеканалу по соображениям безопасности

Харрис согласилась баллотироваться в президенты США от Демократической партии

Харрис согласилась баллотироваться в президенты США от Демократической партии

США подготовили новый пакет военной помощи Киеву на $125 млн

На юго-западе Исландии началось извержение вулкана

На юго-западе Исландии началось извержение вулкана
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });