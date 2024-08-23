Нарендра Моди считает, что для выхода из украинского кризиса необходим диалог

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр Индии Нарендра Моди подтвердил в Киеве позицию своей страны в отношении необходимости вести диалог для урегулирования украинского кризиса, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на главу индийского МИД Субраманьяма Джайшанкара.

"Моди повторил позицию Индии о необходимости диалога и дипломатии для решения конфликта между Россией и Украиной", - сказал министр.

По его словам, Моди и президент Украины Владимир Зеленский также "в некоторой степени" обсудили проведение мирного саммита по урегулированию на Украине. Премьер вновь заявил о "готовности Индии всеми возможными способами внести свой вклад" в урегулирование украинского кризиса.

Моди прибыл в Киев 23 августа.

Днем ранее он заявил, что решить проблему Украины силовыми методами невозможно. Моди также сообщил об обеспокоенности в связи с ситуацией на Украине и добавил, что Индия поддержит инициативы, которые бы положили конец кризису.