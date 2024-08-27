Поиск
ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 03:05

Байден благодарен Моди за миротворческие усилия в украинском кризисе

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, недавно посетившим Варшаву и Киев, поблагодарил премьера за его мирные усилия и гуманитарную поддержку Украины, сообщил Белый дом.

"Президент поблагодарил премьер-министра за его исторические визиты в Польшу и на Украину (...) и за его послание мира, а также постоянную гуманитарную поддержку Украины, включая ее энергетический сектор", - говорится в сообщении.

"Лидеры подтвердили свою неизменную поддержку мирного урегулирования конфликта в соответствии с международным правом и на основе Устава ООН", - подчеркивается в сообщении.

Ранее в понедельник Моди сообщил в соцсети, что обсудил по телефону с Байденом обстановку на Украине и другие региональные и глобальные вопросы.

"Поговорил сегодня по телефону с Джо Байденом. Мы провели обстоятельный обмен мнениями по разным региональным и глобальным проблемам, включая ситуацию на Украине. Я вновь заявил, что Индия полностью поддерживает скорейшее восстановление мира и стабильности", - написал Моди в соцсети.

На прошлой неделе Моди в ходе визита на Украину заявил, что Москва и Киев должны вести переговоры с целью найти способ решения конфликта. Премьер отмечал, что Дели готов играть "активную роль в любых усилиях, направленных на достижение мира".

Джо Байден Индия Белый дом США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Задержание Павла Дурова во Франции

ОАЭ следят за делом Дурова и готовы оказать ему консульские услуги

ЕС осудил новый закон талибов о дополнительных ограничениях для женщин

ЕС осудил новый закон талибов о дополнительных ограничениях для женщин

В Таиланде жертвами наводнений и оползней стали 22 человека

Задержание Павла Дурова во Франции

Прокуратура Парижа назвала возможные сроки задержания Дурова

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Задержание Павла Дурова во Франции

Макрон заявил, что дело Дурова не является политическим

Банки Грузии объяснили прекращение переводов из РФ по "Золотой короне" техпроблемами

Uber оштрафован в Нидерландах на 290 млн евро за передачу данных в США

Uber оштрафован в Нидерландах на 290 млн евро за передачу данных в США
Задержание Павла Дурова во Франции

Дуров может 4 дня находиться под стражей во Франции без предъявления обвинений

Дуров может 4 дня находиться под стражей во Франции без предъявления обвинений

Минобороны РФ заявило об ударе по энергообъектам, обеспечивавшим ВПК Украины

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });