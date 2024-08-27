Байден благодарен Моди за миротворческие усилия в украинском кризисе

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, недавно посетившим Варшаву и Киев, поблагодарил премьера за его мирные усилия и гуманитарную поддержку Украины, сообщил Белый дом.

"Президент поблагодарил премьер-министра за его исторические визиты в Польшу и на Украину (...) и за его послание мира, а также постоянную гуманитарную поддержку Украины, включая ее энергетический сектор", - говорится в сообщении.

"Лидеры подтвердили свою неизменную поддержку мирного урегулирования конфликта в соответствии с международным правом и на основе Устава ООН", - подчеркивается в сообщении.

Ранее в понедельник Моди сообщил в соцсети, что обсудил по телефону с Байденом обстановку на Украине и другие региональные и глобальные вопросы.

"Поговорил сегодня по телефону с Джо Байденом. Мы провели обстоятельный обмен мнениями по разным региональным и глобальным проблемам, включая ситуацию на Украине. Я вновь заявил, что Индия полностью поддерживает скорейшее восстановление мира и стабильности", - написал Моди в соцсети.

На прошлой неделе Моди в ходе визита на Украину заявил, что Москва и Киев должны вести переговоры с целью найти способ решения конфликта. Премьер отмечал, что Дели готов играть "активную роль в любых усилиях, направленных на достижение мира".