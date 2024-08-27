Израильские военные вывезли из сектора Газа бедуина, захваченного 7 октября

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Израильским военным удалось спасти и вывезти из сектора Газа заложника, который был захвачен 7 октября 2023 года и удерживался в туннеле на юге сектора, сообщил телеграм-канал Армии обороны Израиля.

Это 52-летний Каид Фархан Алькади, который до похищения жил в бедуинском населенном пункте Рахат на юге Израиля.

В сложной операции по его спасению участвовали военнослужащие ЦАХАЛа и оперативники общей службы безопасности "Шин-Бет". Алькади доставлен в больницу для обследования. Предварительно, его состояние оценивается как стабильное. Его родственники уже с ним встретились.

The Times of Israel отмечает, что теперь в секторе Газа находятся только 70 заложников из 251, которых похитили во время нападения ХАМАС на Израиль 7 октября прошлого года. Также группировка все еще удерживает тела 34 погибших заложников.