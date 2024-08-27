Делегация Израиля отправится в среду в Доху на переговоры по Газе

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Израильские переговорщики в среду отправится в Доху для продолжения переговоров с США, Катаром и Египтом по соглашению о перемирии в секторе Газа и об освобождении заложников, сообщает Axios со ссылкой на неназванных представителей властей Израиля.

"Израильская делегация (...) поедет в среду в Доху с целью продолжить переговоры с официальными лицами США, Катара и Египта для устранения оставшихся пробелов в сделке по заложникам и прекращению огня в Газе", - написал сотрудник портала Барак Равид в соцсети X.

Он уточнил, что в делегацию войдут должностные лица разведслужбы "Моссад", Армии обороны Израиля и Службы общей безопасности ("Шин-Бет").

В минувшие выходные в Каире прошел очередной раунд переговоров по соглашению о перемирии в Газе. The Times of Israel со ссылкой на американского чиновника отмечало, что они не дали результатов.

По информации от ХАМАС, Израиль отказался от своего обязательства вывести войска из Филадельфийского коридора и коридора "Нецарим" и выдвинул дополнительные требования, такие как проверка палестинцев по их возвращении на север анклава после вступления в силу соглашения о прекращении огня.

В то же время NBC со ссылкой на неназванного представителя израильских властей сообщил, что участникам переговоров о перемирии в Газе удалось достичь прогресса по некоторым спорным темам, в частности, по Филадельфийскому коридору - границе между анклавом и Египтом, где Израиль хочет сохранить свой контроль.

"Есть понимание того, что Израиль останется вдоль Филадельфийского коридора, но в очень ограниченных масштабах, возле ключевых точек", - пояснил источник. Однако он отметил, что не знает, каковы будут масштабы планируемого израильского присутствия.