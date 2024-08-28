Следователи во Франции изучают дело о насилии со стороны Дурова в отношении его ребенка

Дурова в среду вечером продолжает допрашивать судебный следователь

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Французские следователи собирают информацию сразу по двум делам, фигурантом которых стал Павел Дуров: одно из них касается мессенджера Telegram, а второе – данных о побоях бизнесменом ребенка. Об этом сообщает в среду радиостанция France Info со ссылкой на собственные источники.

Позже радиостанция уточнила, что расследование касается одного из детей Дурова 2017 года рождения. Следовали проверяют данные, согласно которым ребенок подвергся побоям во время пребывания в Париже. Год предполагаемых побоев France Info не сообщает.

Похожее дело, по сообщению СМИ, также поступило на рассмотрение судебных органов в Швейцарии.

В настоящее время ребенок проживает с матерью в Швейцарии.

По информации France Info, Дуров в среду вечером продолжает отвечать на вопросы судебного следователя, который должен решить, выдвигать ли против него обвинения.

Ранее американский журнал Forbes сообщил, что Дуров является фигурантом расследования в Швейцарии, где бывшая возлюбленная обвиняет его в насилии над одним из их детей.

По данным издания, проживающая в Швейцарии бывшая возлюбленная бизнесмена Ирина Болгар еще в марте 2023 года подала иск против Дурова. Она обвинила его в насилии над одним из их троих детей. Сначала суд отклонил иск, однако позже согласился рассмотреть его.

Основатель Telegram Павел Дуров был задержан во Франции 24 августа, когда его частный самолет приземлился в парижском аэропорту Ле-Бурже. Согласно заявлению французской прокуратуры, Дурова подозревают в причастности к совершению 12 преступлений, все они связаны с использованием Telegram. В частности, упоминается о проведении через него незаконных транзакций, об использовании платформы мошенниками.