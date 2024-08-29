В Японии из-за тайфуна остановлены заводы Toyota, Honda и Nissan

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - "Большая тройка" японских автопроизводителей приостанавливает производство отдельных предприятиях в стране из-за тайфуна "Шаньшань", сообщает MarketWatch со ссылкой на сообщения компаний.

Так, Toyota Motor до пятницы остановит 28 производственных линий на 14 заводах, Honda Motor оставит на паузе работу завода в префектуре Кумамото, а Nissan Motor планирует прекратить производство на заводах на южном острове Кюсю как минимум до второй половины дня пятницы.

В четверг тайфун достиг Кюсю. Он принес на Кюсю ливни. В некоторых префектурах количество осадков за двое суток составило около 80 см. Со среды до пятницы на острове отменено движение высокоскоростных поездов между префектурами Кумамото и Кагосима, пишет The Japan Times.

Японские авиакомпании отменили в общей сложности почти 500 внутренних рейсов в четверг и почти 50 рейсов, запланированных на пятницу, приостановив авиасообщение между Кюсю и другим южным островом Амами.

Метеорологи предупредили население об опасности схода оползней, наводнений в низменных районах и выхода рек из берегов. В некоторых южных частях региона Кюсю может выпасть до 60 см осадков в ближайшие сутки.

На Кюсю из-за последствий тайфуна травмы получили сорок человек, сообщает Kyodo News. По данным NHK, пострадали 54 жителя острова, один человек пропал без вести.

Более 250 тысяч построек осталось без электричества. В префектуре Миядзаки с полудня среды до 06:00 четверга по местному времени (00:00 мск) поступило около 160 сообщений о повреждении зданий.

Далее тайфун стал перемещаться на север, к префектуре Кумамото. Ожидается, что позднее "Шаньшань" может пройти по основным Японским островам.