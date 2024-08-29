Десятки человек пострадали на юго-западе Японии в результате тайфуна "Шаньшань"

Последствия тайфуна в Японии Фото: АР/ТАСС

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Несколько десятков жителей острова Кюсю на юго-западе Японии получили травмы от последствий тайфуна "Шаньшань", сообщает японский телеканал NHK.

По его данным, пострадали не менее 79 человек, один человек пропал без вести.

В связи с тайфуном более 250 тыс. построек осталось без электричества. В префектуре Миядзаки поступило около 160 сообщений о повреждении построек.

Стихийное бедствие достигло юго-западной префектуры Кагосима (остров Кюсю) в четверг около 08:00 по местному времени (02:00 мск). Далее тайфун стал перемещаться на север, к префектуре Кумамото. Тайфун принес на Кюсю ливни. В некоторых префектурах количество осадков за двое суток составило около 80 см.

Ожидается, что позднее "Шаньшань" может пройти по основным японским островам. Метеорологи также предупреждают, что возможны очень сильные порывы ветра в результате тайфуна, которые могут разрушить некоторые дома.

Японские авиакомпании отменили в общей сложности почти 500 внутренних рейсов в четверг и почти 50 рейсов, запланированных на пятницу.

Ранее сообщалось, что со среды до пятницы на Кюсю не будет осуществляться движение высокоскоростных поездов между некоторыми префектурами.