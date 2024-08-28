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Приближающийся к Японии тайфун привёл к отмене сотен рейсов и ограничениям движения поездов

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Приближающийся к японским островам тайфун "Шаньшань" привел к изменениям в работе транспортной системы страны, сообщает в среду издание The Japan Times.

Японские авиакомпании отменили в общей сложности почти 200 рейсов, приостановив авиасообщение между южными островами Амами и островом Кюсю.

Отмечается, что со среды до пятницы на Кюсю не будет осуществляться движение высокоскоростных поездов между префектурами Кумамото и Кагосима.

В среду более 13 тыс. домов в префектуре Кагосима остались без электричества.

По данным Японского метеорологического агентства, ранее в среду тайфун находился в 70 км южнее от острова Яку. "Шаньшань" в настоящее время движется в северном направлении.

По прогнозам синоптиков, в четверг он может достигнуть острова Кюсю. На данный момент скорость порывов ветра в зоне действия стихийного бедствия достигает 252 км/ч.

Японские метеорологи предупреждают население об опасности схода оползней, наводнений в низменных районах и выхода рек из берегов. В некоторых южных частях региона Кюсю может выпасть до 60 см осадков в ближайшие сутки.

Япония Кюсю
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