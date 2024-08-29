Корабль New Shepard стартовал в суборбитальный полет с шестью туристами на борту

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Многоразовый американский корабль New Shepard в четверг стартовал в суборбитальный полет с коммерческим экипажем в составе шести космических туристов, сообщила компания-разработчик Blue Origin.

В состав экипажа вошли Николина Элрик, филантроп и предприниматель в сфере высокой моды, недвижимости и ИТ-компаний; Роб Ферл, профессор и директор Космического института Astraeus при Университете Флориды; предприниматель Юджин Грин; Эйман Джахангир, кардиолог и доцент кафедры медицины и радиологии в Медицинском центре Университета Вандербильта, штат Теннесси; Карсен Китчен, студентка выпускного курса Университета Северной Каролины, специализирующаяся на коммуникациях и астрономии, и Эфраим Рабин, американо-израильский бизнесмен, филантроп и предприниматель.

Запуск ракеты с кораблем New Shepard в рамках миссии NS-26 был осуществлен в 09:08 по времени Восточного побережья США (в 16:08 по Москве) со стартовой площадки Corn Ranch около города Ван-Хорн на западе штата Техас.

Многоразовая ракета New Shepard, созданная для коммерческих туристических полетов на границу космоса, состоит из одноступенчатой 18-метровой ракеты-носителя и спускаемой капсулы, предназначенной для шести человек. Она оснащена системой аварийного спасения и парашютами.

Полет продлится около 11 минут. После вертикального разгона продолжительностью 110 секунд от носителя отделится спускаемый аппарат, который продолжит по инерции набирать высоту до примерно 105 км, то есть чуть выше линии Кармана.

Линия Кармана – высота над уровнем моря, которая условно принимается в качестве границы между атмосферой Земли и космосом. В соответствии с определением Международной авиационной федерации, линия находится на высоте 100 км. В этой связи пассажиры капсулы могут претендовать на звание астронавта, не совершая при этом орбитального полета.

В общей сложности капсула с космическими туристами пробудет на высшей точке полета около трех минут.

Затем после снижения капсула совершит с использованием парашютной системы мягкую посадку. Тем временем ракета-носитель должна осуществить самостоятельный спуск и вертикальную посадку с помощью маршевого двигателя в районе стартовой площадки.

За время существования программы New Shepard уже было осуществлено семь успешных суборбитальных миссий с экипажем. Всего 38 туристов уже побывали на границе между атмосферой Земли и космосом и вернулись обратно на Землю.

Глава Blue Origin миллиардер Джефф Безос, который является также основателем компании Amazon, сам лично одним из первых слетал на корабле New Shepard 20 июля 2021 года. Система, разработка которой была начата в 2006 году, названа в честь Алана Шепарда - первого американского астронавта, совершившего суборбитальный полет 5 мая 1961 года.

Стоимость полета для космических туристов на New Shepard в настоящее время оценивается в $500 тыс.