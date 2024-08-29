Корабль Blue Origin с туристами успешно сел после суборбитального полета

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Американский многоразовый корабль New Shepard в четверг после суборбитального коммерческого полета с экипажем в составе шести космических туристов приземлился на западе штата Техас, сообщила компания-разработчик Blue Origin.

Спускаемый аппарат с использованием парашютной системы совершил мягкую посадку в районе стартовой площадки.

Запуск ракеты с кораблем New Shepard в рамках миссии NS-26 был осуществлен в 09:08 по времени Восточного побережья США (в 16:08 по Москве) со стартовой площадки Corn Ranch около города Ван-Хорн на западе штата Техас.

Полет продлился около 10 минут.

В состав экипажа входили Николина Элрик, филантроп и предприниматель в сфере высокой моды, недвижимости и ИТ-компаний, Роб Ферл, профессор и директор Космического института Astraeus при Университете Флориды, предприниматель Юджин Грин, Эйман Джахангир, кардиолог и доцент кафедры медицины и радиологии в Медицинском центре Университета Вандербильта, штат Теннесси, Карсен Китчен, студентка выпускного курса Университета Северной Каролины, специализирущаяся на коммуникациях и астрономии, и Эфраим Рабин, американо-израильский бизнесмен, филантроп и предприниматель.

Многоразовая ракета New Shepard, созданная для коммерческих туристических полетов на границу космоса, состоит из одноступенчатой 18-метровой ракеты-носителя и спускаемой капсулы, предназначенной для шести человек. Она оснащена системой аварийного спасения и парашютами.

После вертикального разгона продолжительностью 110 секунд от носителя отделился спускаемый аппарат, который продолжил по инерции набирать высоту до примерно 105 км, то есть чуть выше линии Кармана.

Линия Кармана - высота над уровнем моря, которая условно принимается в качестве границы между атмосферой Земли и космосом. В соответствии с определением Международной авиационной федерации (ФАИ), линия находится на высоте 100 км. В этой связи пассажиры капсулы могут претендовать на звание астронавта, не совершая при этом орбитального полёта.

В общей сложности капсула с космическими туристами пробыла на высшей точке полета около трех минут.

Затем после снижения капсула совершила с использованием парашютной системы мягкую посадку. Тем временем ракета-носитель осуществила самостоятельный спуск и вертикальную посадку с помощью маршевого двигателя в районе стартовой площадки.

На данный момент в рамках программы New Shepard осуществлено восемь успешных суборбитальных миссий с экипажем. Всего 44 туристов уже побывало на границе между атмосферой Земли и космосом и вернулись обратно на Землю.

Глава Blue Origin миллиардер Джефф Безос, который является также основателем компании Amazon, сам одним из первых слетал на корабле New Shepard 20 июля 2021 года. Система, разработка которой была начата в 2006 году, названа в честь Алана Шепарда - первого американского астронавта, совершившего суборбитальный полёт 5 мая 1961 года.

Стоимость полета для космических туристов на New Shepard в настоящее время оценивается в $500 тыс.