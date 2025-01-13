Компания Безоса Blue Origin отменила тестовый запуск новой ракеты перед стартом

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Первый тестовый запуск тяжелой ракеты New Glenn, планировавшийся 13 января, отменен по техническим причинам, сообщила компания-разработчик ракеты Blue Origin. Компания создана основателем Amazon Джеффом Безосом.

Старт ракеты был отменен примерно за 15 минут до запуска с базы американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде.

Запуск должен был состояться еще 10 января, однако его несколько раз переносили из-за неблагоприятных погодных условий.

В рамках испытания ракета должна была вывести на орбиту тестовую полезную нагрузку Blue Ring, которая в будущем сможет обслуживать коммерческих и государственных заказчиков, в том числе Пентагон.

Первая многоразовая ступень ракеты должна была совершить посадку на морскую платформу в Атлантике.

Ракета New Glenn высотой 98 метров состоит из двух ступеней. Первая ступень является многоразовой, может использоваться до 25 раз. Носитель способен выводить на орбиту до 45 тонн полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту и 13 тонн на геостационарную.